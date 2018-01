von svz.de

21. Januar 2018, 17:29 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurden in der Kleingartenanlage „Am Lankower See“ 16 Gartenlauben aufgebrochen. „Es wurden Eingangstüren aufgehebelt und Fenster eingeschlagen. Ob etwas aus den Lauben gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht klar“, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauern an, Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 0385/51802224 bei der Polizei zu melden.