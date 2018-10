Schwerin: Drei leicht verletzte Personen nach Auseinandersetzung im Bus

von svz.de

26. Oktober 2018, 06:33 Uhr

Am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr wurde die Polizei durch einen Busfahrer des Schweriner Nahverkehrs zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen in seinem Bus in der Bernhardt-Schwentner-Straße in Schwerin gerufen. Vor Ort wurden die drei Beteiligten durch die eintreffenden Polizeibeamten angetroffen und getrennt.

Aus bislang ungeklärten Grund kam zwischen einem 21-Jährigen Tatverdächtigen aus Somalia, einem 22-jährigen Algerier und seinem aus Marokko stammenden 20-jährigen Begleiter zu einem Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der Tatverdächtige ein Messer und fügte dem 22-jährigen Geschädigten eine oberflächliche Schnittverletzung am Oberkörper zu. Der zweite Geschädigte klagte in Folge erlittener Schläge ebenfalls über Schmerzen. Der Tatverdächtige selbst erlitt eine blutende Verletzung an der Nase.

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung gegen den Mann aufgenommen.