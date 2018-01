Schwerin: Carport in Flammen

von svz.de

Am Neujahresmorgen kam es in der Straße "Krugwiese" in Schwerin zu einem Brand. Kurz vor 3 Uhr stand zunächst eine Abfalltonne in Flammen. Das Feuer griff auf ein Carport und einen angrenzenden Schuppen über. Diese wurden durch den Brand völlig zerstört. Ein im Carport abgestellter Pkw und das angrenzende Einfamilienhaus wurden erheblich beschädigt. Aktuell wird von einem Gesamtschaden von 20.000 Euro ausgegangen. Personen wurden nicht verletzt. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens soll die Ursache des Brandes ermittelt werden.