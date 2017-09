vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

In der vergangenen Nacht wurde in der Schlossgartenalle, Höhe Nr. 64a ein schwarzer BMW X1 Typ Drive entwendet. Am Fahrzeug befanden sich die amtlichen Kennzeichen LUP-JH 69. Auffällig am Fahrzeug ist der silberfarbene Unterfahrschutz. Der Schaden beträgt ca. 20.000 Euro. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1550.