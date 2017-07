Schwaan: Mit 1,13 Promille unterwegs

Ein Autofahrer, der betrunken unterwegs war, ging den Beamten des Polizeireviers Bützow am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in Schwaan ins Netz. Aufgefallen ist der 56-Jährige, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. In der August-Bebel-Straße stoppten sie das Fahrzeug für eine Kontrolle. Sie stellten Atemalkoholgeruch fest, ein Test ergab einen Wert von 1,13 Promille. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab.

von svz.de

erstellt am 12.Jul.2017 | 16:04 Uhr