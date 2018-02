Schnellbremsung verhindert Kollision

von svz.de

07. Februar 2018, 14:19 Uhr

Nur durch die schnelle Reaktion des Triebfahrzeugführers der S-Bahn 33453 konnte heute gegen 11.50 Uhr in Dehmen bei Güstrow Schlimmeres verhindert werden. Auf Höhe des Bahnüberganges in der Dehmener Straße überquerte ein Pkw trotz eines herannahenden Zuges noch den Bahnübergang. Durch den Triebfahrzeugführer wurde die Situation sofort erkannt und eine Schnellbremsung eingeleitet, wodurch eine Kollision mit dem Pkw verhindert werden konnten.

Die S-Bahn kam nach dem Bremsvorgang auf dem Bahnübergang zum Stehen und blockierte die Zufahrt zur Ortschaft Dehmen. Der Triebfahrzeugführer war im Anschluss daran nicht mehr in der Lage den Zug weiter zu führen und musste ausgetauscht werden. Bis dahin wurde der Zug über den Bahnübergang hinaus gefahren, so dass die Zufahrtstraße wieder frei befahrbar war. Bis zum Eintreffen eines anderen Fahrers musste die Strecke für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die 13 Reisenden blieben unverletzt, verblieben im Zug und konnten ihre Reise im Anschluss fortsetzen. Durch die Bundespolizei wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr aufgenommen.