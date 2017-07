Ein 24-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Sturz in Sassnitz am Donnerstagmorgen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und zog sich bei dem Sturz eine schwere Kopfverletzung zu. Er starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

von svz.de

erstellt am 27.Jul.2017 | 12:17 Uhr