Schwerin : Sachbeschädigung und Diebstahl an zwei Fahrzeugen

von svz.de

17. Januar 2018, 14:40 Uhr

In der Nacht vom Montag zu Dienstag schlugen unbekannte Täter in der Robert-Belz-Straße bei einem Pkw die hintere Seitenscheibe ein.

Das Fahrzeug wurde anschließend geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Gefunden wurde allerdings nichts, der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Am Dienstagabend drangen bisher unbekannte Täter in ein Fahrzeug ein, dass vor einem Fitnessstudio in der Wismarschen Straße abgestellt war. Hierbei entwendete die Diebe eine Handtasche aus dem Fahrzeuginneren, Schaden ca. 250 Euro.

In diesem Zusammenhang weißt die Polizei erneut darauf hin, dass das Auto kein Safe ist, lassen sie nichts im Fahrzeug zurück.