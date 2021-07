Sachbeschädigung am Penny-Markt in Greifswald - Schönwalde II

von ots

29. Juli 2021, 07:07 Uhr

Am 29.07.2021 gegen 02:40 Uhr kam es im Ernst-Thälmann-Ring in 17491 Greifswald zu einer erheblichen Sachbeschädigung. Zeugen konnten beobachten, wie sich vier Personen am Penny-Markt im Ernst-Thälmann-Ring zu schaffen machten. Durch die Täter wurden mehrere Türen und Fensterscheiben beschädigt, der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang ebenfalls Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich Telefonisch im Polizeirevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.