Ruderboot gekentert- Zeugen retten verunglücktes Ehepaar

von svz.de

27. Juni 2018, 10:59 Uhr

Ein mit einem Ruderboot verunglücktes Ehepaar ist am Dienstagabend in Sternberg von mehreren Helfern gerettet worden. Das Boot der Eheleute war im Luckower See plötzlich gekentert. Beide Eheleute fielen dabei ins Wasser. Eine Frau und zwei junge Männer bemerkten die Hilferufe der Verunglückten und schwammen zum Unglücksort, der sich an einem Schilfgürtels befand.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hielten die Helfer die verunglückte Ehefrau über Wasser. Das 54 und 58 Jahre alte Ehepaar kam anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr barg das havarierte Ruderboot, das sich die beiden aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg stammenden Eheleute für einen Angeltour ausgeliehen hatten.