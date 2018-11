Rubenow: Krad-Biker bei Unfall schwer verletzt

von svz.de

11. November 2018, 16:43 Uhr

Am 11.11.2018 gegen 15:20 Uhr ereignete sich in Rubenow, auf der Landstraße 262 ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 18-jährige Krad-Fahrer befuhr die L 262 aus Richtung Spandowerhagen in Richtung Greifswald. Ein 80-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem PKW Mercedes den Freesendorfer Weg aus Richtung Marina Lubmin kommend in Richtung L 262.In der Folge wollte der PKW Fahrer auf die L 262 nach links in Richtung Spandowerhagen einbiegen.

Hierbei beachtete selbiger den von links kommenden und auf der Vorfahrtsstraße befindlichen Kradfahrer nicht und es kam zum Zusammenstoß.Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer an den Beinen. Er wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum Greifswald verbracht und stationär aufgenommen. Am PKW entstand Sachschaden von 3500 Euro, am Kraftrad ein Schaden von 3000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.