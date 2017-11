Rostock: Unfallflucht unter Drogeneinfluss

von svz.de

erstellt am 05.Nov.2017 | 10:53 Uhr

Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr ereignete sich im Kurt-Schumacher-Ring in Dierkow ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Zeugen informierten den Notruf der Polizei, dass ein Pkw Golf einen in einer Parktasche abgestellten Pkw Seat gerammt hätte.

Danach sei das unfallverursachende Fahrzeug noch ca. 200 Meter gefahren und dann auf Höhe des Hannes-Meyer-Platzes mitten auf der Straße stehen geblieben. Der Fahrer stieg aus und entfernte sich zu Fuß in Richtung Walter-Butzek-Straße. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Flüchtige durch Beamte des Polizeireviers Dierkow in der Lorenzstraße gestellt werden.

Ein Test ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Eine Fahrerlaubnis besaß er nicht. Die Kennzeichen am VW Golf waren kurz zuvor gestohlen worden.