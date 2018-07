Rostock: Unfall zwischen Pkw Renault und Fahrrad

von Polizeipräsidium Rostock

02. Juli 2018, 21:46 Uhr

Am 02.07.2018 gegen 15:40 Uhr kam es in 18146 Rostock Dierkower Damm, Ecke An der Zingelwiese, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Renault und 29jährigem Radfahrer aus Rostock. Der verunfallte Radfahrer fuhr mit seinem Rad aus Richtung Dierkow kommend und wollte auf Höhe des Weges An der Zingelwiese den Dierkower Damm queren. Nach Aussage des Zeugen schaute der Radfahrer lediglich nach rechts und querte, ohne abzubremsen, die Straße. Der aus Richtung Petridamm kommende Fahrzeugführer konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung den Zusammenprall nicht verhindern. Der Radfahrer wurde mit Verdacht auf Schädelhirntrauma und Beckenbruch in den Schockraum der CUK verbracht.