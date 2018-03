Rostock: Unfall mit Straßenbahn

von svz.de

31. März 2018, 10:50 Uhr

Am Freitagabend kam es kurz vor 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rostock. In der St.-Petersburger-Straße kollidierten ein Pkw BMW und eine Straßenbahn.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand missachtete der Fahrer eines BMW aus Rostock die Vorfahrt einer Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 32-jährige BMW-Fahrer leichte Verletzungen zu und wurde zunächst in die Südstadtklinik verbracht. Der 35-jährige Fahrer der Straßenbahn sowie deren Insassen blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 7 000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.