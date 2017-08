Rostock: Tankbetrüger gefasst

Ein Tankstellenmitarbeiter und Polizisten haben am Dienstagmorgen in Dierkow einen Tankbetrüger stellen können. Zum wiederholten Male fiel dem Mitarbeiter der Tankbetrüger mit seinem Fahrzeug auf. Der Mann hatte bereits zwei Mal an der Tankstelle getankt ohne zu bezahlen. Auch diesmal fuhr er nach dem Tanken weg, ohne die Rechnung zu begleichen. Dieses Mal verfolgte ihn der Mitarbeiter und informierte zeitgleich die Polizei. Der Flüchtige ließ sein Auto in einer Wendeschleife stehen, baute die Kennzeichen ab und setzte seine Flucht anschließend zu Fuß fort. Weit kam er dabei aber nicht, nach kurzer Verfolgung konnten Polizisten ihn stellen. Bei der anschließenden kriminalpolizeilichen Vernehmung konnten dem 57-Jährigen neben den drei Taten an der Tankstelle zwei weitere Tankbetrügereien aus MV und Hessen nachgewiesen werden, die er auch zugab. Ebenso gestand er einen weiteren Betrug an einer Tankstelle im Umkreis von Rostock. Das zu jeder Tat genutzte Kennzeichen stellte sich nach einer Überprüfung als gestohlen heraus. Nach der Zahlung von zwei Sicherheitsleistungen wurde der Mann wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Kriminalkommissariat Rostock ermittelt.NNN

von svz.de

erstellt am 09.Aug.2017 | 15:58 Uhr