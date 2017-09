Rostock: Täter sticht mit Klinge auf sein Opfer ein

von svz.de

erstellt am 11.Sep.2017 | 07:58 Uhr

Am Sonntag kam es gegen 20:30 Uhr in einer Rostocker Obdachlosenunterkunft im Hawermannweg zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der ein 28-jähriger Mann mehrere Schnittverletzungen erlitt.

Der 52-jährige Täter wohnte gemeinsam mit den Opfer in einer Wohneinheit des Heimes. Beide Männer gerieten über die Erledigung der anstehenden Reinigungsarbeiten zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit und beide Beteiligten schubsten sich gegenseitig. Dann ergriff der tatverdächtige Mann die Klinge eines Hornhauthobels und verletzte das Opfer am Oberkörper und an der linken Schläfe. Die Schnittverletzungen des geschädigten Mannes mussten in einem Rostocker Krankenhaus stationär behandelt werden.

Die Kriminalpolizei hat sofort die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock konnte am Tatort einige Spuren sichern.