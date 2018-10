Rostock: Raub eines Rucksacks vor der Eishalle

von svz.de

22. Oktober 2018, 07:24 Uhr

Am späten Abend des 21. Oktober 2018 griffen zwei maskierte Täter einen 64-jährigen Mann auf dem Parkplatz vor der Rostocker Eishalle an. Während ein Täter den Mann von hinten zu Boden drückte, riss der zweite Täter am Rucksack des Opfers, bis dieser aufgrund der massiven Krafteinwirkung loslassen musste. Im Anschluss flüchteten beide Täter in unterschiedliche Richtungen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung sowie der Einsatz des Polizeihubschraubers blieb ohne Erfolg. Der Geschädigte stand sichtlich unter Schock und erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach den Tätern. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Rostock zu wenden unter Telefon 0381/49161616.