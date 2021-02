Rostock: Polizeieinsatz wegen unzulässigen Lärms

Am Sonnabend kam es um 2:20 Uhr in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) zu einem Einsatz durch die Polizei wegen unzulässigen Lärms. Wie die Beamten am Montag mitteilten, konnten sie über den Innenhof die Wohnung lokalisieren, aus der der Lärm dra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.