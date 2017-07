Rostock: Pärchen beraubt 31-Jährigen

Nach einem Raubüberfall auf einen 31-jährigen Rostocker ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 23.10 Uhr im Stadtteil Lütten Klein. Der Geschädigte wurde in der Stockholmer Straße, in Höhe eines Pizzadienstes, von zwei unbekannten Tätern angegriffen. Dabei drückte ihn der Mann gegen eine Fensterscheibe und bedrohte ihn mit einer abgebrochenen Bierflasche. Mit dem Handy des Opfers flüchtete das Duo dann in Richtung Warnowallee.

Zur Beschreibung der Täter liegen bisher nur wenige Angaben vor. Der Mann soll von kräftiger Statur sein und ein weißes T-Shirt getragen haben. Die Frau war dunkel gekleidet. Nach beiden Personen wird jetzt gefahndet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst (KDD) Rostock unter der Tel. Nr. 0381/4916-1616 entgegen.

erstellt am 28.Jul.2017 | 09:05 Uhr