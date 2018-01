Rostock: Einbruch beim Lila-Bäcker

von svz.de

28. Januar 2018, 15:59 Uhr

In der Nacht zu Sonntag haben unbekannte Täter in die Lila-Bäckerei in der Stockholmer Straße in Lütten Klein eingebrochen. Gegen zwei Uhr zerstörten sie zuerst die Scheibe der Eingangstür. Anschließend entwendeten sie die Tageseinnahmen der Filiale von mehreren hundert Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch die Polizei wurde vor Ort ein Fährtenhund eingesetzt. Die Kriminalpolizei konnte am Tatort Spuren sicherstellen und führt nun die weiteren Ermittlungen. In der gleichen Nacht wurde auch in eine Lila-Bäcker-Filiale in Wismar eingebrochen. Da die Täter vermutlich gestört wurden, flüchteten sie ohne Beute.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch in Rostock geben können, sollten sich melden: 0381/49 16 16 16.