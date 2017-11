Rostock: Dieb erbeutet mit Spielzeugpistole Handtasche

von svz.de

Gegen 09:46 Uhr am Smastagvormittag wurde eine 57-jährige Rostockerin in der Graf-Schack-Straße von hinten von einem unbekannten Mann angegriffen. Er umschlang den Hals der Dame mit seinem Arm und hielt ihr mit der anderen Hand eine Spielzeugpistole aus Kunststoff an den Kopf. So forderte er die Geschädigte auf, ihre Handtasche fallen zu lassen. Dieser Aufforderung kam sie geschockt und verängstigt nach. Ihren Zustand ausnutzend ergriff der Täter die Handtasche und flüchtete zu Fuß. Trotz umfangreicher Fahndung mehrerer eingesetzter Funkstreifenwagen und eines Fährtenhundes konnte der Täter nicht bekannt gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet darum, Beobachtungen oder Hinweise zur tat bzw. zum Täter dem Kriminaldauerdienst unter 0381 - 4916 1616 oder dem Polizeinotruf mitzuteilen.