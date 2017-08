Rostock: Auto rammt Linienbus

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Linienbus ist es am späten Samstagabend in Rostock gekommen. Nach den Erkenntnissen der Polizei beachtete eine 69-jährige Autofahrerin nicht das Rotlicht der Ampelanlage an der Ecke Industriestraße/Schmaler Damm. In der Folge stieß sie frontal mit einem Linienbus zusammen. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste ins Klinikum verbracht werden. Zehn Insassen des Busses trugen leichte Verletzungen davon und konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

von svz.de

erstellt am 12.Aug.2017 | 22:49 Uhr