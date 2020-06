Rostock: 85 Kilo Marihuana im Hafen entdeckt

von Marc Niedzolka/dpa

12. Juni 2020, 11:01 Uhr

In einem Lkw im Rostocker Hafen sind 85 Kilo Marihuana entdeckt worden. Bei einer Kontrolle in der vergangenen Woche fanden Zöllner die Drogen, wie die Staatsanwaltschaft Rostock am Freitag mitteilte. Gegen den 37 Jahre alten Fahrer wurde Haftbefehl erlassen und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Im Falle einer Verurteilung droht dem Beschuldigten den Angaben zufolge eine Haftstrafe von mindestens einem Jahr.