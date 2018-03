Röntgental/Rostock: Hansa-Fan erstochen

von svz.de

03. März 2018, 20:01 Uhr

Nach einer Messerstecherei mit einem Toten im brandenburgischen Röntgental ist der Täter weiter auf der Flucht. Die Polizei suchte am Freitag mit einem Aufruf nach Zeugen. Am Mittwochabend hatte sich ein 20-Jähriger im Ortsteil Zepernick blutüberströmt in einen Döner-Imbiss geschleppt und sei dort wenig später gestorben, wie die Polizei mitteilte. Alarmierte Rettungskräfte hatten dem Mann nicht mehr helfen können, er wies eine Stichverletzung im Oberschenkel auf. Wie jetzt bekannt wurde, handelt es sich bei dem Opfer um einen Anhänger des FC Hansa Rostock. Dies gab die Fanszene des Vereins auf ihrer Facebookseite bekannt und sprach der Familie des 20-Jährigen ihr Mitgefühl aus.

Nach Angaben von Zeugen sei der junge Mann kurz vor den tödlichen Stichen auf dem nahegelegenen Bahnhofsvorplatz Röntgental mit einem Unbekannten in Streit geraten, so die Polizei. Eine Mordkommission fahndet nach dem mutmaßlichen Messerstecher im Alter von Mitte bis Ende 20 Jahren und einer Größe von etwa 175 Zentimeter. Er soll eine korpulente Statur haben und den ortsüblichen Dialekt sprechen.