Ribnitz-Damgarten: Radfahrerin wird bei Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt

von Polizeiinspektion Stralsund

28. Juli 2020, 12:47 Uhr

Bei dem Wendemanöver eines 69-jährigen Pkw-Fahrers wurde am 27.07.2020, zur Mittagszeit, in Ribnitz-Damgarten eine 52-Jährige, die mit ihrem E-Bike unterwegs war, schwer verletzt. Der ortsunkundige Fahrer des Nissan befuhr die Straße Sandhufe und bog an einer Kreuzung in Richtung der Boddenklinik ab, um anschließend zurückzusetzen und zu wenden. Hierbei übersah er, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, die Fahrradfahrerin, die hinter seinem Fahrzeug die Straße, vom Radweg kommend, querte. Es kam zur Kollision, bei der die Frau schwer verletzt wurde. Es entstand weiterhin ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Beide Unfallbeteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.