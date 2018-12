Retgendorf: Hinweise zu Briefmarkendieben gesucht

von svz.de

20. Dezember 2018, 13:27 Uhr

Bei einem Einbruch in eine Verkaufsstelle in Retgendorf haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag zahlreiche Briefmarken gestohlen. Dem Spurenaufkommen zufolge hatten es die Täter offensichtlich gezielt auf die Postwertzeichen abgesehen.

Der durch die Einbrecher angerichtete Schaden wird derzeit auf ca. 1600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.