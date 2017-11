Relzow: Hirsch springt vor Laster - Fahrer schwer verletzt

von svz.de

erstellt am 09.Nov.2017 | 16:20 Uhr

Ein Hirsch ist am Donnerstag bei Relzow (Vorpommern-Greifswald) auf die Bundesstraße 110 gesprungen und mit einem Lastwagen kollidiert. Der Fahrer des Lasters habe noch gebremst. Er wurde aber bei dem Unfall, bei dem die Frontscheibe komplett zerstört wurde, schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag in Anklam mitteilte. Der 46-Jährige kam in ein Krankenhaus. Der Hirsch verendete an der Unfallstelle. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 5000 Euro beziffert.