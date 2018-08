Reinberg: Helfer retten Schwerverletzten aus brennendem Wagen

von Winfried Wagner

23. August 2018, 08:21 Uhr

Ersthelfer haben auf der Landesstraße 273 bei Reinberg im Kreis Mecklenburgische Seenplatte einen Mann aus seinem brennenden Unfallwagen gerettet. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Neubrandenburg erklärte, war der 56-jährige Fahrer am Mittwoch mit seinem Wagen auf der engen Allee nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto kollidierte seitlich mit einem Baum, schleuderte auf die linke Straßenseite und prallte dort gegen den nächsten Straßenbaum. Das Auto fing sofort Feuer.

Ersthelfer konnten den Mann aus dem Landkreis aber schwer verletzt herausholen. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in eine Klinik nach Neubrandenburg. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht. Die Unfallursache sei unklar. Auf der engen L273 von und nach Altentreptow sind nur 80 Stundenkilometer erlaubt - es kommt allerdings immer wieder zu Unfällen. Die Straße war rund zwei Stunden gesperrt.