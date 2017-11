Reinberg: Auto kollidiert mit Traktoranhänger

von svz.de

erstellt am 01.Nov.2017 | 07:39 Uhr

Am Dienstag gegen 18.02 Uhr kam es auf der Landesstraße 30, kurz vor der Ortslage Reinberg, zu einem Verkehrsunfall mit Personen und Sachschaden. Die aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammende 57-jährige Fahrerin eines Mini befuhr die L 30 von Miltzow kommend in Richtung Reinberg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Traktor zusammen. Durch die seitliche Berührung mit dem Anhänger geriet das Auto ins Schleudern, überschlug sich und kam auf einer angrenzenden Ackerfläche zum Stehen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Fahrer des Traktors, welcher ebenfalls aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen stammt, wurde nicht verletzt. Zur Unfallaufnahme und zur Bergung des PKW musste die L 30 für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.