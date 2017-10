Rehna: Polize sucht Kennzeichen-Dieb

von svz.de

erstellt am 20.Okt.2017 | 15:34 Uhr

Ein Kennzeichen-Dieb treibt seit einiger Zeit in Rehna sein Unwesen. Allein im Oktober musste die Polizei bereits 15 Fälle aufnehmen, bei denen hintere Fahrzeug-Kennzeichen entwendet wurden. Jeweils einen weiteren Fall gab es in Gadebusch und Krembz. Die Kriminalpolizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus. Warum der Täter sich derart vieler Kennzeichen widerrechtlich bemächtigt, ist bislang unklar.

Die Polizei bittet die Bevölkerung in Rehna um Unterstützung bei den Ermittlungen. Wer insbesondere in den Abend- und Nachtstunden ungewöhnliche Personenbewegungen an Fahrzeugen feststellt, möge sich bitte umgehend an das Polizeirevier Gadebusch unter 03886/7220 oder jede andere Polizeidienststelle wenden. Personenbeschreibungen oder auch Kennzeichen-Nummern wären für die polizeilichen Ermittlungen besonders hilfreich. Auch Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Kennzeichen nimmt die Polizei dankend entgegen. Hinweise diesbezüglich sind auch über die Internetwache auf www.polizei.mvnet.de möglich.