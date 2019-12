Rathebur: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der B 109

von svz.de

25. Dezember 2019, 17:08 Uhr

Am 24.12.2019 gegen 22:50 Uhr wurde der Polizei ein verunfallter PKW an der B109 am Ortsausgang Rathebur in Fahrrichtung Ferdinandshof gemeldet. Die darauf eingesetzten Beamten konnten am beschriebenen Ort einen auf dem Dach liegenden VW Touran feststellen. Ein verantwortlicher Fahrzeugführer war am Unfallort allerdings nicht anzutreffen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 7.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unfallflucht aufgenommen und bittet daher Zeugen, sich im Polizeihauptrevier in Anklam unter der Telefonnummer: 03971-251-0, der Internetwache der Landespolizei M-V oder aber jede andere Polizeidienststelle zu melden.