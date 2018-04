Rastow: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 85-jährigen Mann

von svz.de

21. April 2018, 09:53 Uhr

Der 85-jährige Paul Behrens ist seit dem 20.04.2018 gegen 21:00 Uhr aus einem Pflegeheim in 19077 Rastow abgängig. Der Vermisste leidet an Alzheimer und ist daher orientierungslos. Möglicherweise könnte er sich per Bus, Bahn oder zu Fuß über die B106 auf den Weg nach Schwerin gemacht haben.

Die bisherige Suche der Einsatzkräfte, auch Mithilfe eines Fährtenhundes, führte noch nicht zum Auffinden des Mannes. Ein Polizeihubschrauber wird demnächst zum Einsatz kommen.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- 184 cm groß

- schlanke Gestalt

- kurzes graues Haar

- Bekleidung ist unbekannt

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Ludwigslust unter Telefon 03874/4110, jede andere Polizeidienststelle oder der Notruf der Polizei unter der 110 entgegen.