Raben Steinfeld: Rote Ampel missachtet

von svz.de

erstellt am 26.Sep.2017 | 15:53 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag auf der B 321 bei Raben Steinfeld. Im Kreuzungsbereich nahe des Ortes fuhr ein 54-jähriger Lastwagen-Fahrer bei Rot in den Kreuzungsbereich und kollidierte dort mit einemAuto. Der 49-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand aber Totalschaden. Die Ursache des Missachtens der Rot-Phase ist noch unklar.