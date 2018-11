Psychisch Kranker leistet in Waren Widerstand gegen die Polizei

von svz.de

29. November 2018, 21:08 Uhr

Am Donnerstag kamen Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Waren im Rahmen der Amtshilfe für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zum Einsatz. Durch die Betreuungsbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde das Ersuchen an die Polizei gestellt, einen 55-jährigen psychisch Kranken in die Psychiatrische Klinik nach Röbel zu bringen. Ein entsprechender Beschluss des Amtsgerichtes Waren lag vor. Der 55-Jährige aus Waren widersetzte sich der Ingewahrsamnahme durch erheblichen Widerstand.

Dabei verbarrikadierte er sich zunächst in seiner Wohnung. Nach Öffnung der Wohnung durch die Polizeibeamten, bewarf er diese zunächst mit Fäkalien (Urin aus einem Glas) und anschließend mit dem Glas. Darauf wurde er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und dort fixiert. Der Beschuldigte erlitt Platzwunden im Kopfbereich. Diese wurden ambulant vor Ort behandelt.

Bei dem Einsatz wurden auch zwei Polizeibeamte (33 und 45 Jahre alt) verletzt. Auch diese wurden ärztlich behandelt. Der 33-Jährige konnte seinen Dienst nicht wieder aufnehmen. Der 45-Jährige setzte seinen Dienst fort. Der 55-jährige Täter wurde anschließend mit einem Rettungswagen in die Psychiatrie nach Röbel gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Transport wurde durch die Polizei begleitet.