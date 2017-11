Prüzen: Kollision mit Sattelschlepper auf der B104

von svz.de

erstellt am 13.Nov.2017 | 15:42 Uhr

Am Montagmorgen gegen 5 Uhr geriet ein 50-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf der B 104 zwischen Mühlengeez und Prüzen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Sattelzug. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wie ein Polizeisprecher in Güstrow sagte. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt, der des Kleintransporters schwer. Sie wurden durch die Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit. Beide Fahrzeuge rutschten nach der Kollision in den Straßengraben. Die B104 wurde daraufhin voll gesperrt. Der Schaden wurde auf eine sechsstellige Summe geschätzt. Der Lastwagen hatte tonnenweise Milchpulver geladen, das extra geborgen werden musste. An den Fahrzeugen wird von einem weitgehenden Totalschaden ausgegangen.