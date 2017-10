Pritzwalk: Frau widersetzt sich Dieb

von svz.de

Eine 45-jährige Frau hat sich am Sonnabend erfolgreich gegen einen versuchten Raub gewehrt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lief die Frau gegen 7.35 Uhr von der Hagenstraße in Richtung Bahnhof. Plötzlich wurde ihr von hinten auf die Schulter getippt. Als sie sich umdrehte, sah sie einen Mann, der aus dem Jackenärmel einen waffenähnlichen Gegenstand in Richtung der Geschädigten hielt und sie aufforderte, ihr Bargeld und Handy herauszugegeben. Nachdem die Frau mehrfach lautstark „Nein“ äußerte, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und verschwand.