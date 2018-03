von svz.de

05. März 2018, 15:57 Uhr

Der Brand in Prislich am Samstagabend: Die Brandursache konnte schnell geklärt werden. Wie Polizeisprecher Klaus Wiechmann am Montagmorgen auf SVZ-Anfrage sagte, war auf einem Badschrank eine brennende Kerze umgekippt, die den Schrank in Flammen setzte. Der Hauseigentümer konnte die Flammen löschen, so dass die angerückte Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. muen