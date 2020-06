Priepert: Diebstahl eines Bootsmotors

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

22. Juni 2020, 11:43 Uhr

In der Zeit vom 21.06.2020 01:30 Uhr bis 09:00 Uhr ist es zum Diebstahl eines Bootsmotors in 17255 Radensee in der Nähe von Priepert gekommen.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hatte der Geschädigte sein Schlauchboot am 21.06.2020 gegen 19:30 Uhr am Ufer des dortigen Campingplatzes festgemacht und bis ca. 01:30 Uhr draußen gesessen. Am nächsten Morgen, gegen 09:00 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass sich das Boot nicht mehr am Ablageort befand, sondern an einem mehrere Meter entfernten Steg lag. Bei näherer Überprüfung stellte sich heraus, dass unbekannte Täter den am Schlauchboot befestigten 15 PS starken Bootsmotor der Marke EVINRUDE, im Wert von 1400EUR entwendet haben.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren vor Ort zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Röbel aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931- 848 0 entgegen.