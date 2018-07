von dpa

09. Juli 2018, 07:35 Uhr

Rund 70 Strohhaufen haben in der Nacht zum Montag in Pomellen im Kreis Vorpommern-Greifswald Feuer gefangen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das angehäufte Stroh schon in voller Ausdehnung, berichtete die Polizei. Die 32 Einsatzkräfte konnten das Feuer nur noch kontrolliert abbrennen lassen und so ein Ausbreiten verhindern. Die Ursache für das Feuer muss noch ermittelt werden.