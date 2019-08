Polizeieinsatz wegen Schlägerei nach Dorffest in Langsdorf - Polizei sucht Zeugen

von svz.de

25. August 2019, 09:20 Uhr

Am 25.08.2019 gegen 03.52 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine Schlägerei in Langsdorf (Gemeinde Lindholz). Am Rande eines Dorffestes sollen ca. 10-15 Personen auf eine männliche Person eingeschlagen haben. Durch die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden sechs Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht.

Bei Eintreffen der Beamten war die körperliche Auseinandersetzung bereits beendet. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung der Polizei wurden bei Zeugen und gleichzeitig Tatbeteiligten (Anzahl 15) die Personalien festgestellt. Die Tatbeteiligten, im Alter zwischen 15 und 42 Jahren, waren teilweise alkoholisiert.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen mehrere Personen auf einen Geschädigten eingeschlagen haben. Das Opfer flüchtete dann, um sich den Angriffen zu entziehen. Bei Eintreffen der Polizei war der Mann nicht mehr vor Ort. Ein zweiter 37-jähriger Geschädigter konnte befragt werden. Bei der Auseinandersetzung wurde sein Handy aus der Hand geschlagen und war anschließend defekt. Es wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Es entstand ein Schaden von 800 Euro.Obwohl die eingesetzten Polizisten mehrere Tatverdächtige, Zeugen und einen Geschädigten festgestellt und befragt haben, konnte die Ursache der Schlägerei nicht ergründet werden. Die Personalien des ersten Geschädigten sind bisher unbekannt. Die Kriminalpolizei führt nun die Ermittlungen zum Verdacht der gefährlichen Körperverletzung.

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt weitere Zeugen und den ersten Geschädigten, die Hinweise zum genauen Tatablauf und auch zu weiteren Tatbeteiligten machen können. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326-570 entgegen.