Polizeieinsatz bei Plau am See

von svz.de

11. August 2018, 11:12 Uhr

Am Sonnabend kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einsatz von Spezialkräften der Polizei in einem kleinen Ort bei Plau am See.

Auslöser war der Notruf eines 27-jährigen Geschädigten. Dieser teilte gegenüber der Polizei mit, dass er durch seinen Nachbarn nach einem verbalen Streit mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht worden sei. Um die Risiken für Beteiligte und die polizeilichen Einsatzkräfte möglichst auszuschließen, kamen Spezialkräfte der Landespolizei zum Einsatz. Diese überwältigten den 64-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung. Verletzt wurde dabei niemand.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden verschiedene verbotene Gegenstände fest- und sichergestellt.

Sichergestellt wurden auch eine Faustfeuerwaffe sowie eine Langwaffe, die einer Kalaschnikow ähnlich war. Die Prüfung ergab, dass es sich bei den beiden Schusswaffen um Luftdruckwaffen handelte. Die Ermittlungen wurden durch den Kriminaldauerdienst Ludwigslust übernommen. Sie dauern an.