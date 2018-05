Polizei sucht in Rostocker See nach gestohlenem Bronze-Kranich

von svz.de

02. Mai 2018, 15:13 Uhr

Auf der Suche nach einem gestohlenen Kunstwerk nimmt die Polizei einen Teich im Rostocker Stadtteil Evershagen genauer unter die Lupe. „Wir hoffen dabei in Kürze den zweiten Teil der Skulptur “Flamingo und Kranich„ zu finden“, erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Ein Schatzsucherpärchen hatte am vergangenen Wochenende durch Zufall den aus Bronze gegossenen Flamingo aus dem Gewässer geborgen und der Polizei übergeben. Sie waren mit einem Gerät auf Suche nach Metallgegenständen gewesen.

Der Flamingo gehörte zu dem Kunstwerk „Flamingo und Kranich“ des Bildhauers Gustav-Martin Hoffmann, dass 1976 im früheren Fischerdorf Evershagen aufgestellt und 2010 gestohlen worden war. Auch das Denkmalamt sei in die Suche einbezogen. Der Teich ist stark zugewachsen, rund 2,5 Hektar groß, im Schnitt 2,50 Meter tief und gilt als Angelgewässer.