Polizei fasst alkoholisierten Einbrecher

von svz.de

24. September 2018, 11:21 Uhr

Ein 30-Jähriger Mann ist am Montagmorgen gegen 3.30 Uhr in Einfamilienhauses in der Papendorfer Seestraße eingebrochen und hat die Geldbörse des Bewohners entwendet. Der Besitzer beobachte, wie der Einbrecher mit einem Fahrrad in Richtung Gragetopshof gefahren ist. Daraufhin wurden Funkstreifenwagen sowohl aus Rostock als auch dem zuständigen Revier aus Bad Doberan alarmiert.

Nur wenige Minuten später trafen Beamte in Gragetopshof einen Fahrradfahrer an. Bei dem Mann wurde die Geldbörse aus dem betroffenen Einfamilienhaus gefunden. Darüber hinaus hatte er Briefe bei sich, die an Personen aus Sildemow adressiert waren. Bei den verzeichneten Anschriften, wurden aufgebrochene Briefkästen vorgefunden.

Der 30-jährige, polizeibekannte und in dem Fall auch alkoholisierte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ob Haftgründe vorliegen wird derzeit geprüft.