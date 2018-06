Polizei ermittelt nach mehreren Graffiti- Schmierereien

von svz.de

27. Juni 2018, 11:01 Uhr

Nach mehreren Graffiti- Schmierereien in Hagenow ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter hatten in der Nacht zum Dienstag an der Giebelfassade eines Bekleidungsdiscounters in der Rudolf- Tarnow- Straße sowie an einer Hauswand und an einem Garagenkomplex in der Bahnhofstraße mehrere Graffiti- Schriftzüge angebracht.

Der dabei entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Taten. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.