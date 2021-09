Plau: Diebe stehlen Bootsmotoren im Wert von 25 000 Euro

von Winfried Wagner/dpa

06. September 2021, 09:42 Uhr

Diebe haben am Plauer See hochwertige Bootsmotoren im Wert von rund 25 000 Euro gestohlen. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Montag erläuterte, wurden die Außenbordantriebe vermutlich in der Nacht zu Samstag von zwei Sportbooten abgebaut. Die Motorboote lagen an einem Steg am Westufer in der Seeluster Bucht, die zum Tourismuszentrum Plau am See gehört.

Jeder der beiden Motoren habe etwa 50 PS Leistung gehabt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und hofft auf Hinweise, etwa auf verdächtige Fahrzeugbewegungen im Umfeld der Bucht unweit der Bundesstraße 103.