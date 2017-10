Plau am See: Verkehrszeichen erwischt

von svz.de

erstellt am 19.Okt.2017 | 16:14 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Mittwochvormittag gegen 7:50 Uhr in der Dammstraße in Plau am See. Ein Pkw-Fahrer fuhr aus der Straße Alter Wall nach rechts in die Dammstraße ein, kam hierbei auf den rechten Gehweg und übersah ein Verkehrszeichen, das durch das Fahrzeug überfahren wurde. Am Verkehrszeichen und am Auto entstanden Sachschaden in Höhe von zirka 1600 Euro.