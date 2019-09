Pkw-Aufbrüche in Schwerin Lankow

von svz.de

10. September 2019, 10:46 Uhr

Vermutlich in der Nacht vom 08. auf den 09. September wurden im Bereich Schwerin Lankow , in der Eutiner Straße, der Julius-Polenz-Straße, der Kieler Straße und im Bremsweg, insgesamt vier Pkws aufgebrochen. Der/Die bisher unbekannten Täter schlugen jeweils die Seitenscheibe der Fahrer- bzw. Beifahrerseite ein und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum. In zwei Fällen wurden die Täter fündig und entwendeten eine Packung Kaffee und eine Flasche Cola, in den beiden anderen Fällen wurde nach Auskunft der Fahrzeugnutzer nichts entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei Schwerin unter den Rufnummern 0385/5180-2224 bzw. 0385/5180-1560 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.