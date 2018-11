von Daniel Möglich

17. November 2018, 08:10 Uhr

Ein Feuer in einem Wohnhaus in Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat einen Schaden von ungefähr 50 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte, brach der Brand in der Nacht zum Samstag in der Küche einer Ferienwohnung aus. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst noch unklar.