Pasewalk: Mofa-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von svz.de

16. Juli 2020, 07:03 Uhr

Am 15.07.2020 gegen 15:00 Uhr kam es in 17309 Borken (LK V-G) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mofa-Fahrer und einem PKW. Der 38-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Toyota befuhr in der Ortschaft Borken die Hofstraße aus Richtung "Gut Borken" kommend in Richtung Plattenweg. An der Kreuzung Hofstraße Plattenweg beachtete er dabei nicht den Vorrang des von rechts kommenden 69-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Mofa "Schwalbe". Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei kam der Mofa-Fahrer zu Fall und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Pasewalk gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,-EUR.