Parchim: Verkehrsunfall nach misslungenem Überholversuch

von svz.de

07. November 2018, 17:14 Uhr

Bei einem misslungenen Überholversuch auf der B 191 zwischen Parchim und Spornitz ist am Mittwochnachmittag eine Person leicht verletzt worden. Der Fahrer eines PKW Ford soll ersten Erkenntnissen zufolge mehrere vorausfahrende Autos überholt und beim Wiedereinordnen mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW Skoda seitlich zusammengestoßen sein. Dabei erlitt die Fahrerin des Skoda leichte Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen kam es zu Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 191 an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.